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Kopan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü

1 saat önce

Kopan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştüSİVAS - Sivas'ta park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine kopan ağaç dalı düştü.

Kopan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü
SİVAS - Sivas'ta park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine kopan ağaç dalı düştü.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sivas Şehirlerarası otobüs terminali otoparkında park halinde bulunan üç otomobillerin üzerine kopan söğüt ağacının büyük dalı düştü. Durumu gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle düştüğü tahmin edilen çürük ağaç dalı otomobillerde maddi hasara neden oldu. Devrilen dalın altında kalan otomobilleri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kopan ağaç dalı otomobillerin üzerine düştü
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:29 Kaynak: İHA
İtfaiye, Yenişehir, Polis, Sivas, 3. Sayfa
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