Son Dakika Haberleri: Kopan Elektrik Kablosu Ağacı Alev Alev Yaktı

Kopan Elektrik Kablosu Ağacı Alev Alev Yaktı

1 saat önce

Kopan elektrik kablosu ağacı alev alev yaktıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta elektrik kablosunun kopmasıyla çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kopan elektrik kablosu ağacı alev alev yaktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta elektrik kablosunun kopmasıyla çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Onikişubat İlçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Elektrik direkleri arasında bulunan iletken kablonun kopmasının ardından kablo aşağı düşerek küçük ağacın yanmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen AKEDAŞ elektrik yetkilileri enerji akımını kesti. Büyükşehir itfaiye ekipleri de yanan ağacı kısa sürede söndürdü.
Kopan kablonun yerine yenisi takıldıktan sonra yaklaşık 3 mahalleye kısa süre sonra elektrik enerjisi yeniden verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

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