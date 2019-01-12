Kopan Elektrik Kablosu Ağacı Yaktı
7 dakika önce
Kahramanmaraş'ta elektrik kablosunun kopmasıyla çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kahramanmaraş
'ta elektrik kablosunun kopmasıyla çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Onikişubat
ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Elektrik direkleri arasında bulunan iletken kablo koparak küçük ağacın yanmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen AKEDAŞ yetkilileri enerji akımını kesti. Büyükşehir itfaiye ekipleri de yanan ağacı kısa sürede söndürdü. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:03 Kaynak: İHA
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