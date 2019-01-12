Son Dakika Haberleri: Kopan Elektrik Kablosu Ağacı Yaktı

Kopan Elektrik Kablosu Ağacı Yaktı

7 dakika önce

Kahramanmaraş'ta elektrik kablosunun kopmasıyla çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kopan Elektrik Kablosu Ağacı Yaktı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta elektrik kablosunun kopmasıyla çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Elektrik direkleri arasında bulunan iletken kablo koparak küçük ağacın yanmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen AKEDAŞ yetkilileri enerji akımını kesti. Büyükşehir itfaiye ekipleri de yanan ağacı kısa sürede söndürdü. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

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