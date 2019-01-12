Kopan Elektrik Kablosu Ağacı Yaktı

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İlçe Emniyet Müdürü, İntihar Etmek İsteyen İnşaat İşçisini Böyle İkna Etti: Kaymakam Telefonda Bekliyor Ayıp Olmasın

CHP ve İYİ Parti Yerel Seçimler İçin Malatya ve Kahramanmaraş'ta da Uzlaşı Sağladı