Kopan elektrik teli ahırın üzerine düştü; 6 büyükbaş telef oldu - Son Dakika

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Kopan elektrik teli ahırın üzerine düştü; 6 büyükbaş telef oldu
6 saat önce
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde fırtına nedeniyle kopan elektrik teli ahırın üzerine düştü.
ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde fırtına nedeniyle kopan elektrik teli ahırın üzerine düştü. Ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan akıma kapılarak telef oldu.
Manavgat'a bağlı Sağırin Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde havanın rüzgarlı olması nedeniyle kopan elektrik teli, Sıddık Can'a ait ahırın üzerine düştü. Telden ahıra geçen akım nedeniyle 6 büyükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası hayvanlar Serik Belediyesi ekiplerince alınıp, gömüldü.Mahalle halkından Mustafa Özkaya, "Dün akşam saatlerinde fırtına vardı. Fırtınanın etkisiyle Sıddık Can'a ait ahırın üzerinden geçen elektrik hattı koptu. Teller ahırın üzerine düşünce 6 inek akımına kapıldı ve öldü" dedi.
- Antalya
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:29 Kaynak: DHA
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