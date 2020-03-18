Kopan elektrik teli ahırın üzerine düştü; 6 büyükbaş telef oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kopan elektrik teli ahırın üzerine düştü; 6 büyükbaş telef oldu - Son Dakika

Kopan elektrik teli ahırın üzerine düştü; 6 büyükbaş telef oldu

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde fırtına nedeniyle kopan elektrik teli ahırın üzerine düştü.

Kopan elektrik teli ahırın üzerine düştü; 6 büyükbaş telef oldu, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde fırtına nedeniyle kopan elektrik teli ahırın üzerine düştü. Ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan akıma kapılarak telef oldu.

Manavgat'a bağlı Sağırin Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde havanın rüzgarlı olması nedeniyle kopan elektrik teli, Sıddık Can'a ait ahırın üzerine düştü. Telden ahıra geçen akım nedeniyle 6 büyükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası hayvanlar Serik Belediyesi ekiplerince alınıp, gömüldü.Mahalle halkından Mustafa Özkaya, "Dün akşam saatlerinde fırtına vardı. Fırtınanın etkisiyle Sıddık Can'a ait ahırın üzerinden geçen elektrik hattı koptu. Teller ahırın üzerine düşünce 6 inek akımına kapıldı ve öldü" dedi.


- Antalya
Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:29 Kaynak: DHA

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