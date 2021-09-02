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Kopan elektrik telleri 600 balya samanı küle çevirdi - Son Dakika

Kopan elektrik telleri 600 balya samanı küle çevirdi

02.09.2021 19:13
Kopan elektrik telleri 600 balya samanı küle çevirdi, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde elektrik direğinden kopan teller, bir besihanenin bahçesinde bulunan 600 balya samanı küle çevirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde elektrik direğinden kopan teller, bir besihanenin bahçesinde bulunan 600 balya samanı küle çevirdi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Sarnıç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle meydanındaki elektrik direğinden kopan teller, kıvılcımlar atarak Süleyman Emre'ye ait besihanenin bahçesinde bulunan samanların üzerine düştü. Kısa sürede alev alan saman yığını, rüzgarın da etkisiyle yanmaya başladı. Mahalleli vatandaşlar kepçe ve su tankerleri ile bir yandan yangına müdahaleye başlarken, diğer yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle bahçede yığın halde bulunan yaklaşık 600 balya saman küle döndü.

Jandarma ekipleri, yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Kopan elektrik telleri 600 balya samanı küle çevirdi
Kopan elektrik telleri 600 balya samanı küle çevirdi
Kopan elektrik telleri 600 balya samanı küle çevirdi
Kopan elektrik telleri 600 balya samanı küle çevirdi
Kopan elektrik telleri 600 balya samanı küle çevirdi
Kopan elektrik telleri 600 balya samanı küle çevirdi
Kopan elektrik telleri 600 balya samanı küle çevirdi

Sarnıç, Yangın, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kopan elektrik telleri 600 balya samanı küle çevirdi - Son Dakika


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