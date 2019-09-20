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Kopan elektrik telleri araçların üzerine düştü

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir hastanenin acil servis girişindeki direkten kopan elektrik telleri araçların üzerine düştü.

Kopan elektrik telleri araçların üzerine düştü, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir hastanenin acil servis girişindeki direkten kopan elektrik telleri araçların üzerine düştü. Tehlikeye aldırmayan bazı vatandaşlar tellerin üzerinden atlayarak yürümeye devam etti.


Olay, Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin acil servis polikliniği girişinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce yenilenen elektrik hatları akşam saatlerinde büyük bir patlama sonrası koptu. Hastane önünde park halinde duran araçların üzerine düşen elektrik telleri herhangi bir yaralanmaya yol açmazken, araçlarda küçük çaplı maddi hasarlar meydana getirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen elektrik kurumu ekipleri yolu bir süre trafiğe kapatarak elektrik akımını kesti. Bazı vatandaşların yerde duran elektrik tellerini görmelerine rağmen tehlikeye aldırmadan tellerin üzerinden atlayıp yürümeye devam etmeleri dikkat çekti. Ekipler hatları yeniden bağlamak için yaklaşık 3 saat süren bir çalışma yürüttü. Hatların bağlanmasının ardından elektrik akımı yeniden verildi. - ZONGULDAK

Acil Servis, Zonguldak, EFE, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
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