Kopan elektrik telleri iki büyükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika

Kopan elektrik telleri iki büyükbaş hayvanı telef etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kopan elektrik telleri sonucu 2 hamile büyükbaş hayvan telef oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kopan elektrik telleri sonucu 2 hamile büyükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Serdaroğlu köyü Öteyüz mahallesinde meydana geldi. Muhittin Uyar isimli vatandaş yaşanan fırtına ve kötü hava koşulları sonucu hayvanlarını ahıra getirdiği sırada elektrik telleri koparak yola düştü. Bu sırada kopan elektrik tellerine takılan hamilen olan iki büyükbaş hayvan akıma kapıldı. Hayvanlarını akıma kapıldığını gören Muhittin Uyar ise akıma kapılmaktan son anda kurtuldu. Hayvanlarının telef olduğunu gören hayvan sahibi köy muhtarını arayarak yardım istedi. Olay yerini kısa sürede kontrol altına alarak yetkililere haber veren muhtar Seyfi Sefe, " Havanın yağışlı ve rüzgarlı olması nedeniyle elektrik telleri kopmuştu. Ben durumu yetkililere arayarak bildirmiştim. Tam o esnada Muhittin beni arayarak yardım istedi. Olay yerine geldiğimde hayvanların bağırarak öldüğünü ve onları kurtarmak isterken kendisininde biraz akıma kapıldığını söyledi. Bu yol iki köyün birleşimi olan işlek bir yol. Allah'tan hayvan sahibine ya da yoldan geçen başka birine bir şey olmadı. Daha büyük kazalar olabilirdi. Elimizden gelen gayreti göstererek yetkililerin olay yerine gelmelerini bekledik" dedi. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kopan elektrik telleri iki büyükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika
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