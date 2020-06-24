Kopan elektrik telleri iki büyükbaş hayvanı telef etti
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kopan elektrik telleri sonucu 2 hamile büyükbaş hayvan telef oldu.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kopan elektrik telleri sonucu 2 hamile büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Serdaroğlu köyü Öteyüz mahallesinde meydana geldi. Muhittin Uyar isimli vatandaş yaşanan fırtına ve kötü hava koşulları sonucu hayvanlarını ahıra getirdiği sırada elektrik telleri koparak yola düştü. Bu sırada kopan elektrik tellerine takılan hamilen olan iki büyükbaş hayvan akıma kapıldı. Hayvanlarını akıma kapıldığını gören Muhittin Uyar ise akıma kapılmaktan son anda kurtuldu. Hayvanlarının telef olduğunu gören hayvan sahibi köy muhtarını arayarak yardım istedi. Olay yerini kısa sürede kontrol altına alarak yetkililere haber veren muhtar Seyfi Sefe, " Havanın yağışlı ve rüzgarlı olması nedeniyle elektrik telleri kopmuştu. Ben durumu yetkililere arayarak bildirmiştim. Tam o esnada Muhittin beni arayarak yardım istedi. Olay yerine geldiğimde hayvanların bağırarak öldüğünü ve onları kurtarmak isterken kendisininde biraz akıma kapıldığını söyledi. Bu yol iki köyün birleşimi olan işlek bir yol. Allah'tan hayvan sahibine ya da yoldan geçen başka birine bir şey olmadı. Daha büyük kazalar olabilirdi. Elimizden gelen gayreti göstererek yetkililerin olay yerine gelmelerini bekledik" dedi. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:08 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kopan elektrik telleri iki büyükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika
Son Dakika 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 12:02 10 kişilik aile 1 motosiklete bindi 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 11:06 Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı