Kopan elektrik telleri kamışlık alanda yangın çıkardı - Son Dakika

Kopan elektrik telleri kamışlık alanda yangın çıkardı
16.01.2021 12:18
Kopan elektrik telleri kamışlık alanda yangın çıkardı Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kopan elektrik telleri kamışlık alanda yangına yol açtı.
Kopan elektrik telleri kamışlık alanda yangın çıkardı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kopan elektrik telleri kamışlık alanda yangına yol açtı.
Sabah saatlerinde Kapısuyu Mahallesi'nde yaşanan olayda, elektrik direğindeki kablo henüz bilinmeyen nedenle koparak kamışlık alana düştü. Enerji yüklü olan tellerde oluşan kıvılcımlar sonrası çıkan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Yangın kısa süre sonra büyümeden söndürdü.
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