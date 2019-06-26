Son Dakika Haberleri: Kopan elektrik telleri tarlayı yaktı
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Kopan elektrik telleri tarlayı yaktı

58 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu buğday tarlasında yangın çıktı.

Kopan elektrik telleri tarlayı yaktı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu buğday tarlasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde Şaban Cinbaz'a ait ekili buğday tarlasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangının, elektrik telinin kopması sonucu çıktığı öne sürüldü. Yangında, yaklaşık 1 dönüm alanın kül olduğu belirtildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:34 Kaynak: İHA
Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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