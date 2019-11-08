Son Dakika Haberleri: Kopan eli 8 saatte dikildi
Son Dakika Güncel Kopan eli 8 saatte dikildi

Kopan eli 8 saatte dikildi

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde yaşayan Bahattin Çetin'in (52), iş kazasında bilek kısmından kopan sol eli Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 8 saat süren operasyonla başarılı bir şekilde yerine dikildi.

Kopan eli 8 saatte dikildi, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde yaşayan Bahattin Çetin'in (52), iş kazasında bilek kısmından kopan sol eli Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 8 saat süren operasyonla başarılı bir şekilde yerine dikildi.

Çan'da 4 Kasım'da meydana gelen iş kazasında Bahattin Çetin'in sol elinde bilek seviyesinde kopma meydana geldi. Çetin, Çan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hemen ameliyata alındı. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akyürek ve ekibi tarafından 8 saat süren operasyon ile Çetin'in kopan sol el bileği başarılı bir şekilde yerine dikildi. Operasyonla ilgili bilgi veren Akyürek, "Hastamıza 5 ay sürecek fizik tedavi rehabilitasyon önerdik. Fizik tedavi rehabilitasyon sonrasındada hastanın takiplerine devam edeceğiz" dedi.


Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var Bahis çetesi çökertildi! 3 milyon lira elbise dolabından çıktı İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 16:49:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kopan eli 8 saatte dikildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]