Kopan kablolar çalılığı tutuşturdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kopan kablolar çalılığı tutuşturdu - Son Dakika

Kopan kablolar çalılığı tutuşturdu

6 saat önce

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde nedeni henüz bilinmeyen yangın paniğe neden oldu.

Kopan kablolar çalılığı tutuşturdu, System.String[]

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde nedeni henüz bilinmeyen yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangında çalılık alanın bir kısmı küle döndü.


İlçeye bağlı Bakacakkadı beldesi Merkez mahallesinde yangın çıktı. Yüksek gerilim hattından çıktığı iddia edilen yangında kopan kablolar yere düştü. Çalılık alan alevlere teslim oldu. Olayı gören vatandaşlar itfaiyeyi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına almaya çalışırken kuvvetli rüzgarın etkisi ile zor anlar yaşandı. Tüm imkanlarını seferber eden itfaiye ekipleri yangının büyümesine engel oldu. Yaşanan olayda vatandaşlar zarar görmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Bakacakkadı, Zonguldak, Gökçebey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:51 Kaynak: İHA
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