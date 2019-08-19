Son Dakika Haberleri: Kopan kaya parçaları gencin üzerine böyle düştü
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Kopan kaya parçaları gencin üzerine böyle düştü

53 dakika önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yağış nedeniyle kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü Halit Ö.'nün hayatını kaybettiği anların feci görüntüleri ortaya çıktı.

Kopan kaya parçaları gencin üzerine böyle düştü, System.String[]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yağış nedeniyle kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü Halit Ö.'nün hayatını kaybettiği anların feci görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Halit Ö., ailesiyle beraber Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne pikniğe gitti. Halit Ö.'nün kafasına gezdiği sırada aşırı yağmurdan dolayı kaya parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Halit Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Feci olay güvenlik kamerasında

Öte yandan, meydana gelen olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolda yürüyen Halit Ö.'nün annesiyle birlikte gezdiği ve bir anda kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü görüldü. Görüntülerde, Halit Ö.'nün yanında bulunan annesinin de paniklediği ve bir kişinin koşarak yanlarına geldiği saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ
Kayseri, Yahyalı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:18 Kaynak: İHA
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