KOPAN KAYA PARÇASI EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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KOPAN KAYA PARÇASI EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

08.05.2022 05:17

İZMİR'in Konak ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası binanın üzerine düştü.

İZMİR'in Konak ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası binanın üzerine düştü. Olayda binada maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçası binanın üzerine devrildi. Birinci katta bulunan evinin ön kısmındaki odada oturan ve gürültüyle odaya bakan Atalay Kaplayan, duvarının yıkıldığını gördü. İhbar üzerine binaya itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Eve 6 ay önce taşındıklarını belirten Atakan Kaplayan, "Kopan kaya parçası odanın üzerine devrildi. Oda boştu, kedilerimizin yuvası vardı. Allah'tan onlar yoktu" dedi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

KOPAN KAYA PARÇASI EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
KOPAN KAYA PARÇASI EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
KOPAN KAYA PARÇASI EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
KOPAN KAYA PARÇASI EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
KOPAN KAYA PARÇASI EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOPAN KAYA PARÇASI EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOPAN KAYA PARÇASI EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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