Kopan kaya parçası yaşlı kadının sonu oldu - Son Dakika
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Kopan kaya parçası yaşlı kadının sonu oldu

22.04.2022 13:11
Kopan kaya parçası yaşlı kadının sonu oldu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde kaya parçasının çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde kaya parçasının çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı İlküvez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşusuna fide götürdükten sonra eve dönen 10 çocuk annesi Fatma Kermen (85), yoldan geçen bir vatandaş tarafından yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan araştırmada yerde kaya parçaları izine rastlanıldı. Fatma Kermen'in yolda yürüdüğü sırada yamaçtan kopan kaya parçasının beline isabet etmesi sonucu kan kaybından hayatını kaybettiği tahmin belirlendi.

Yaşlı kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

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İlküvez, Çaybaşı, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kopan kaya parçası yaşlı kadının sonu oldu - Son Dakika


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