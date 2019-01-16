Kopan Kayaya Tren Çarptı, Facia Ucuz Atlatıldı
1 saat önce
Elazığ'ın Palu ilçesinde kopan kayanın trene çarpması sonucu maddi hasar meydana gelirken, tren yolu geçici olarak ulaşıma kapandı.
Elazığ
'ın Palu
ilçesinde kopan kayanın trene çarpması sonucu maddi hasar meydana gelirken, tren yolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kaya parçası raylardan kaldırılarak yol ulaşıma tekrar açıldı. Alınan bilgiye göre, Ankara Tatvan
seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü
Ekspresi'ne Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Burgudere Köyü Masalla Bölgesinde dağdan kopan kaya parçaları çarptı. Kayanın çarptığı trenin lokomotifinde küçük çaplı hasar meydana gelirken, yol 2 saat ulaşıma kapandı. Olayın yaşandığı bölgeye giden ekipler 2 saatlik çalışma sonucu kayaları raylardan kaldırdı. Temizleme çalışması yapılması sonrasında yolcu treni yoluna devam etti.
(İbrahim Meydanoğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:26 Kaynak: İHA
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