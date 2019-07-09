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Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

21 dakika önce

Denizli'de evindeki körelen bıçakları birbirine sürterek bilemek isteyen adam kaydırdığı bıçaklardan biri ile sol elinden parmaklarından birini keserek kopardı.

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti, System.String[]
Denizli'de evindeki körelen bıçakları birbirine sürterek bilemek isteyen adam kaydırdığı bıçaklardan biri ile sol elinden parmaklarından birini keserek kopardı. Kopan parmağını yanına alıp yardım çağırmak için kahvehaneye giden adama ilk müdahaleyi ise tesadüf eseri mahalleden geçen itfaiye ekipleri yaptı.

Olay, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Hüseyin Karacan evindeki körelmiş bıçakları birbirine sürterek bilemek istedi. Bir süre sonra bıçakları bileyen Karacan, bıçaklardan birini kaydırmasıyla sol elinin parmaklarından birini keserek kopardı. Kopan parmağını eline alan ve kesilen yeri bez parçası ile saran adam yardım çağırmak için mahalle kahvehanesine gitti. Bu sırada tesadüf eseri mahalleden geçen itfaiye ekipleri Karacan'ı o şekilde görünce hemen müdahale ederek, kesilen bölgeye tampon uygulayıp ardından sağlık ekipleri çağırdı. İtfaiyeciler bu arada dezenfekte edip buzla koruma altına aldıkları kopan parmağı da sağlık ekiplerine teslim etti. Karacan, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karacan'ın kopan parmağı başarılı bir operasyonla yerine dikildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
Karahisar, İtfaiye, Denizli, Tavas, 3. Sayfa
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