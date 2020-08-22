Kopan tendonu fark etmediği iddiasıyla doktordan şikayetçi oldu - Son Dakika

Kopan tendonu fark etmediği iddiasıyla doktordan şikayetçi oldu

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, kurban eti keserken sol elinin yüzük parmağında kesik oluşan Samet Çakır, tendonda kopuk olmasına rağmen dikiş atılıp, evine gönderildiği iddiasıyla savcılığa şikayetçi oldu.

Kopan tendonu fark etmediği iddiasıyla doktordan şikayetçi oldu, System.String[]

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, kurban eti keserken sol elinin yüzük parmağında kesik oluşan Samet Çakır, tendonda kopuk olmasına rağmen dikiş atılıp, evine gönderildiği iddiasıyla savcılığa şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı. Çakır, "Doktora tendonumun koptuğunu söyledim, kabul etmeyip dikiş yaptıktan sonra eve yolladı. Beş gün sonra gerçek ortaya çıktı" dedi.

Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi'nde yaşayan Samet Çakır, bayramda kurban etlerini kesmek istedi. Ancak bu sırada bıçak, sol elinin yüzük parmağına isabet etti. Parmağında kesik oluşan Çakır, yakınları tarafından Ferizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tendonun kopuk olduğunu söylemesine rağmen doktorun dikiş atarak gönderdiğini öne süren Çakır, daha sonra gittiği hastanede ameliyat olması gerektiğinin belirtildiğini öne sürerek doktordan şikayetçi oldu.

Parmağındaki kesik nedeniyle Ferizli Devlet Hastanesi'nin acil servisine gittiğini anlatan Çakır, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Gündüz saat 11.00 sıralarıydı. Elimdeki yaraya dikiş atıldı. Görevli doktora tendonun kopuk olduğunu gördüğümü söyledim. Doktor ise  tendonunun kopuk olmadığını belirtti. 10 gün sonra uzman bir doktora gitmemi söyledi. Eve geldikten beş gün sonra parmağımın düşük durduğunu fark ettim. Adapazarı'ndaki özel bir hastaneye gittim. Tendonun kopmuş olduğunu, ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ameliyat oldum, kolum üç hafta alçıda kalacakmış. Benim başıma geldi başkalarının başına gelmesin." Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi vererek, sorumlu doktorun tespit edilerek hakkında yasal işlem yapılmasını istediğini ifade eden Samet Çakır'ın iddialarıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü yetkilleri inceleme başlatıldığını bildirdi.


İl Sağlık Müdürlüğü, Samet Çakır, Ferizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 12:16

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kopan tendonu fark etmediği iddiasıyla doktordan şikayetçi oldu - Son Dakika
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