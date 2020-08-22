Kopan tendonu fark etmediği iddiasıyla doktordan şikayetçi oldu - Son Dakika

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, kurban eti keserken sol elinin yüzük parmağında kesik oluşan Samet Çakır, tendonda kopuk olmasına rağmen dikiş atılıp, evine gönderildiği iddiasıyla savcılığa şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı. Çakır, "Doktora tendonumun koptuğunu söyledim, kabul etmeyip dikiş yaptıktan sonra eve yolladı. Beş gün sonra gerçek ortaya çıktı" dedi.

Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi'nde yaşayan Samet Çakır, bayramda kurban etlerini kesmek istedi. Ancak bu sırada bıçak, sol elinin yüzük parmağına isabet etti. Parmağında kesik oluşan Çakır, yakınları tarafından Ferizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tendonun kopuk olduğunu söylemesine rağmen doktorun dikiş atarak gönderdiğini öne süren Çakır, daha sonra gittiği hastanede ameliyat olması gerektiğinin belirtildiğini öne sürerek doktordan şikayetçi oldu.