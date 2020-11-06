Koparana 73 bin 747 lira ceza - Son Dakika

Koparana 73 bin 747 lira ceza

06.11.2020 10:24

Koparana 73 bin 747 lira ceza Mersin'de 'Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Kum Zambağı Koruma İzleme Projesi' etkinliği düzenlendi Mersin'in Silifke ilçesinde 'Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Kum Zambağı Koruma İzleme Projesi' etkinliği düzenlendi.

Koparana 73 bin 747 lira ceza

Mersin'de 'Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Kum Zambağı Koruma İzleme Projesi' etkinliği düzenlendi

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde 'Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Kum Zambağı Koruma İzleme Projesi' etkinliği düzenlendi. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, "Kum zambağı gibi endemik ve nesli tehdit altında olan bitki ve hayvanların korunması konusunda kanunlarımızca yasaklamalar ve idari yaptırımlar getirilmiş olup, öngörülen ceza miktarları 2020 yılı için 73 Bin 747 Türk lirası olarak belirlenmiştir" dedi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Türkiye'de 18 çevre koruma alanı bulunduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi de Göksu. Burada koruma ve izleme çalışmalarını yıllardır sürdürüyoruz. Caretta Carettalarla ilgili, Kum Zambağı ve diğer türlerle ilgili koruma ve izleme çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılı içinde Göksu Deltası ve Kuş Cennetinin rehabilitasyonu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığımızdan bütçemiz çıktı. 3 milyon civarında. Alanın da koruma ve kullanma dengesini sağlayabilmek için gelecek nesillere temiz bir alan bırakmak için rehabilitasyonunu gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Bugün burada kum zambağının farkındalığını oluşturabilmek için sahada öğretmen ve öğrencilerle birlikte onlara türün yakından incelenmesi, sahada görülmesi için bir program gerçekleştirdiklerini ifade eden Kunt, "Göksu Deltası, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin, ekolojik dengenin, kültür ve tabiat varlıklarının korunarak geliştirilmesi ve bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir. 226 kilometrekare alana sahip Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, kentsel yerleşim alanları ve tarım alanlarının yanı sıra, Akgöl ve Paradeniz başta olmak üzere çok sayıda göl, Kesin Korunacak Hassas Alan, Nitelikli Doğal Koruma Alanı, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları ile birlikte deltayı kışlama ve kuluçka alanı olarak kullanan 300'ü aşkın kuş türü açısından önemli bir uluslararası Ramsar alanı, bulunmaktadır. Diğer taraftan deltada, 441 bitki türü tespit edilmiş olup bunun 8 tanesi endemik, 32 tanesi nadir türlerdir. Nadir türler arasında bulunan ve soyu tehlike altında olan, Akdeniz ülkeleri yanı sıra Karadeniz'in güney kıyılarında yetişen Ağustos- Ekim ayları arasında çiçek açan güzel bir zambak türüdür. Kum zambağı, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı, çok yıllık, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40-45 cm boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15 olan bir bitkidir. Kum zambağı, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türüdür. Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40-45 cm boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15, koronalı, korona tepallerin 2/3'ü kadardır. Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır. Tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz'in güney kıyılarında yetişir. Türün nesli tehlike altındadır. Türkiye'de bulunan zambakların ülke dışına çıkarılması suçtur. Türe yönelik en önemli tehdit, kıyı bölgelerinde hızla yayılan yazlık konutlar, insanlar tarafından kumsallarda şezlong-şemsiye kullanımı ve kum zambaklarının belli amaçlarla bilinçsizce koparılmalarıdır. Kum zambağı gibi endemik ve nesli tehdit altında olan bitki ve hayvanların korunması konusunda kanunlarımızca yasaklamalar ve idari yaptırımlar getirilmiş olup, öngörülen ceza miktarları 2020 yılı için 73.747 Türk lirası olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

Kum zambaklarının korunması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Mersin'in Silifke ilçesi, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinde bulunan kum zambaklarının korunması ve izlenmesi amacıyla her yıl proje çalışmaları yürütüldüğünü ifade eden Kunt, "Proje 2020 yılı haziran ayında başlamış olup Aralık ayı sonuna kadar devam edecektir" dedi.

Düzenlenen etkinlikte Göksu Özel Çevre Koruma bölgesinin sunumu yapılırken, kum zambağı hakkında bilgilendirme, alanda kum zambağını tanıtma ve çocuklara bilgilendirici çeşitli hediyelerin dağıtılması ile etkinlik son buldu.

Etkinliğe Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve öğrenciler katıldı.

Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü projesi kapsamında Kum Mahallesinde "Göksu Deltası Özel Çevre ve Koruma Bölgesi Kum Zambağı Koruma İzleme Projesi" dahilinde öğrencilere bilgilendirme yapılarak, ödüller verildi.

Koparana 73 bin 747 lira ceza
Koparana 73 bin 747 lira ceza
Koparana 73 bin 747 lira ceza
Koparana 73 bin 747 lira ceza

Silifke, Mersin, Bitki, Göksu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koparana 73 bin 747 lira ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dolar haftanın son gününde 8.45'ten işlem görüyor TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu
Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti         
10:27
İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın         
09:39
Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu         
09:30
Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar         
09:20
Amerikalı İmam Shakir'den dikkat çeken Trump teşekkürü: Bizi sevmediğini açıkça söylüyor, bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor Amerikalı İmam Shakir'den dikkat çeken Trump teşekkürü: Bizi sevmediğini açıkça söylüyor, bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor         
09:13
Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
08:29
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı         
02:15
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 10:35:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koparana 73 bin 747 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei