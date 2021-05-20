Koparana 80 bin lira ceza kesilen "Ayı Gülü" doğaseverlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Koparana 80 bin lira ceza kesilen "Ayı Gülü" doğaseverlerin ilgisini çekiyor

20.05.2021 17:03

Koparana 80 bin lira ceza kesilen "Ayı Gülü" doğaseverlerin ilgisini çekiyor Türkiye'nin en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda doğada kendiliğinden yetişen ayı gülü olarak bilinen ve koparılması yasak olan şakayıklar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Koparana 80 bin lira ceza kesilen "Ayı Gülü" doğaseverlerin ilgisini çekiyor

KONYA - Türkiye'nin en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda doğada kendiliğinden yetişen ayı gülü olarak bilinen ve koparılması yasak olan şakayıklar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkbahar mevsiminde doğada kendiliğinden yetişerek bahar döneminde çiçek açan ve halk arasında "ayı gülü" olarak da bilinen şakayıklar, ilçede düzenlenen doğa yürüyüşü etkinlikleri ile insanlara tanıtılmaya çalışılıyor. Çiçeklerin koparılmaması konusunda da uyarılar yapılırken, koparılması ya da zarar verilmesi halinde en düşük cezasının 80 bin 465 lira olduğu hatırlatılıyor.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında bulundurulan bitkiler arasında yer alan şakayıkların Toroslar bölgesinde yer alan Beyşehir ilçesinde de farklı alanlarda bordo ve kırmızı renklerinin görüldüğünü ve çok kıymetli bir bitki olduğunu söyledi. Dernek olarak bünyelerinde bulunan Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından Toroslardaki bitki ve endemik bitkilerin tanıtılması amacıyla yılın farklı zamanlarında doğa yürüyüşü ve gezi etkinlikleri düzenlediklerini ve bu etkinliklerde hem doğa yürüyüşü yaptıklarını hem de bu bitkilerin doğal olarak yetiştiği alanları gezerek, tanıtılmasını ve korunmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Büyükkafalı, "Bu yıl pandemiden dolayı çok fazla doğaya çıkamadık. Burada ise yöremizde 'ayı gülü' olarak bilinen çiçeğimizin son günlerine denk geldik. Birkaç tanesini fotoğraflamayı başardık. Ayı gülleri yöresel bir isim, 'orman gülü' olarak da biliniyor. Ama şakayık türüdür. Buradakiler ise Toroslar'a özgü olması ile dikkat çekiyor. Bölgemizde biz bugüne kadar bordo ve kırmızısını görebildik. Daha farklı renkleri de bulunuyor. Bu bitkinin çok değerli ve önemli bir tür olduğunu anlatmak, dikkat çekmek ve tanıtarak korunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda, bu etkinliklerle doğada yürüyüş de yapmış oluyoruz" dedi.

Büyükkafalı, yaklaşık 10 ila 20 gün arasında değişen bir yaşam ömrüne sahip olan ayı güllerinin, bölgede Nisan sonu ya da Mayıs ayının ilk günlerinde çiçek açtığını, sonraki günlerde ise bu çiçeklerin döküldüğünü vurgulayarak, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korunan alanlarda, koruma altında bulundurulan ayı gülleri, diğer korunan türler gibi koparılması yasak olan türler arasında yer alıyor. Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ise bu türlerin koparılmasına ya da zarar verilmesine uygulanan en düşük ceza bu yıl geçerli olmak üzere 80 bin 465 liradır. En yüksek meblağ olan 402 bin 385 liraya kadar ceza da uygulanabiliyor" hatırlatmasında bulundu.

Koparana 80 bin lira ceza kesilen Ayı Gülü doğaseverlerin ilgisini çekiyor
Koparana 80 bin lira ceza kesilen Ayı Gülü doğaseverlerin ilgisini çekiyor
Koparana 80 bin lira ceza kesilen Ayı Gülü doğaseverlerin ilgisini çekiyor
Koparana 80 bin lira ceza kesilen Ayı Gülü doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Beyşehir Gölü, Türkiye, Konya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koparana 80 bin lira ceza kesilen 'Ayı Gülü' doğaseverlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika


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