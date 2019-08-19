Son Dakika Haberleri: Kopardığı incir için ağaca para astı
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Kopardığı incir için ağaca para astı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi, ağaçtan kopardığı incir için dala pasar astı.

Kopardığı incir için ağaca para astı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi, ağaçtan kopardığı incir için dala pasar astı.

Göllüce Mahallesi'nde Hüsamettin Sakız'a ait tarladaki ağaçtan incir kopartan kimliği belirsiz bir kişi, dala iple 5 lira astı. Sabah tarlasında gittiğinde ağaçta asılı parayı görünce şaşıran Sakız, kimliğini bilmediği teşekkür etti. Hüsamettin Sakız, canı çektiği için inciri kopartıp yerine para bırakan vatandaşa sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile teşekkür etti. Sakız, paylaşımında, "İncir ağacında iple beş lira sallandıran güzel insana selam olsun" dedi. - BURSA
Göllüce, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:29 Kaynak: İHA
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