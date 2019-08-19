Kopardığı incir için ağaca para astı
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi, ağaçtan kopardığı incir için dala pasar astı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:29 Kaynak: İHA
'nın İznik
ilçesinde bir kişi, ağaçtan kopardığı incir için dala pasar astı. Göllüce
Mahallesi'nde Hüsamettin Sakız'a ait tarladaki ağaçtan incir kopartan kimliği belirsiz bir kişi, dala iple 5 lira astı. Sabah
tarlasında gittiğinde ağaçta asılı parayı görünce şaşıran Sakız, kimliğini bilmediği teşekkür etti. Hüsamettin Sakız, canı çektiği için inciri kopartıp yerine para bırakan vatandaşa sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile teşekkür etti. Sakız, paylaşımında, "İncir ağacında iple beş lira sallandıran güzel insana selam olsun" dedi. - BURSA
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