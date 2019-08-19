Son Dakika Haberleri: Kopardığı meyve için ağaca para astı
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Kopardığı meyve için ağaca para astı

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde Hüseyin Sakız'a ait tarladaki ağaçtan incir kopartan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, inciri kopardıkları dala iple 5 lira astı.

Kopardığı meyve için ağaca para astı, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde Hüseyin Sakız'a ait tarladaki ağaçtan incir kopartan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, inciri kopardıkları dala iple 5 lira astı. Ağaçta, iple asılı parayı görünce şaşıran Sakız, kimliğini bilmediği kişilere teşekkür etti.
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Hüseyin Sakız, sabah saatlerinde Göllüce Mahallesi'ndeki tarlasına gitti. Sakız, incir ağacının dalındaki meyvenin kopartıldığını ve yerine iple bağlanmış 5 lira olduğunu gördü. Çiftçilik yapan Sakız, canı çektiği için inciri kopartıp, yerine para bırakan vatandaşa sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile teşekkür etti. Sakız, "Günaydın, burası İznik'in Göllüce Mahallesi. Buradaki tarlada benim incir ağaçlarım var. Buradan geçen güzel insan, ağaçtan incir kopartarak yemiş ve bedel olarak 5 lira bırakmış. O güzel insana selam olsun" sözlerine yer verdi.


Göllüce, Sabah, Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:06 Kaynak: DHA
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