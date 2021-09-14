Üye Girişi
Koparmanın cezası araba parası - Son Dakika

Koparmanın cezası araba parası

14.09.2021 20:42

Koparmanın cezası araba parası Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından dünya genelinde koruma altında bulunan ve sahil kumlarında yetişen kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira.

Koparmanın cezası araba parası

Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından dünya genelinde koruma altında bulunan ve sahil kumlarında yetişen kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira.

MUĞLA - Muğla sahil şeridinde Datça ve Sarıgerme'de sonbahar aylarında çıkan Kum Zambakları sahilleri süslemeye başladı.

2016 yılında yapılan araştırmalarda nesli dünyada giderek azalan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan Kum Zambaklarının koparılması ve yurt dışına çıkarılması yasak. Nesli tükenme altında olan türler arasında yer alan Kum zambağının soğanı ve çiçeğini koparmanın cezası ise 80 bin lira.

Akdeniz ikliminde yetişen ve az da olsa Karedeniz'deki sahillerde bulunan kum zambakları Eylül ayının başında deniz kenarındaki kumlarda yeşermeye başlıyor. Zambakların yapraklarının görülmesinin ardından yöredeki işletmeler ve vatandaşlar zambak bulunan alanları koruma altına alıyor.

Datça Gebekum sahilini süsleyen kum zambakları bölgedeki işletmeler tarafından koruma altına alındı. Sahile kum zambakları ile ilgili bilgilendirici ağaç levhalar dikildi. İşletme personeli İsmail Çalışmaz, "Bu zambaklar dört mevsim çıkan zambak değil, kum zambağı. Yılda bir defa çıkıyor. O yüzden biz de etrafını çevirdik. Bunların zarar görmesi ve koparılması kesinlikle yasak. Çok değerli bir bitki. Burası Gebekum sahili. Her yerde çıkmıyor etrafını çevirdik. Belirli alanlarda çıkıyor" dedi.

Koparmanın cezası araba parası
Koparmanın cezası araba parası
Koparmanın cezası araba parası
Koparmanın cezası araba parası

Sarıgerme, Sonbahar, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koparmanın cezası araba parası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim son kararını verdi! Halil Dervişoğlu ilk 11'in değişilmez ismi olacak 20:21 Fatih Terim son kararını verdi! Halil Dervişoğlu ilk 11'in değişilmez ismi olacak Radamel Falcao'dan herkesi şaşırtan tercih! Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek 19:40 Radamel Falcao'dan herkesi şaşırtan tercih! Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti 19:05 Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti
AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak 18:29 AK Partili Bülent Turan'dan siyaset kulislerini sallayacak CHP iddiası: HDP kimi isterse o aday olacak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur 18:01 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur En yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan 17:42 En yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan "Milli Eğitim Şurası" 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor
Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi 16:42 Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı 15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı

Son Dakika Haberleri
18:17 Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı
18:10 Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
18:08 Bodrum'da koyda sıkışan köpek balığının yardımına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı
18:05 Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi
17:48 Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan "İyiyim" mesajı attı
17:45 Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti
17:34 Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı
17:31 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti
17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi
17:04 Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı         
20:54
Merakla beklenen etkinlik başladı! Apple yeni ürünlerini tanıtıyor Merakla beklenen etkinlik başladı! Apple yeni ürünlerini tanıtıyor         
20:10
Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti 27 bin 802 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti 27 bin 802 yeni vaka tespit edildi         
19:35
Hurdacı, evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü Hurdacı, evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü         
19:05
Tur teknesinde asker eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 12 gözaltı Tur teknesinde asker eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 12 gözaltı         
18:26
Tam oturacağı sırada gördü! Motosikletten çıkan yılan korku saçtı Tam oturacağı sırada gördü! Motosikletten çıkan yılan korku saçtı         
18:01
Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti         
17:32
İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı         
16:20
16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü         
15:33
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı         
14:21
Müge Anlı'ya Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi         
13:57
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı         
10:32
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 21:05:16. #1.12#
SON DAKİKA: Koparmanın cezası araba parası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement