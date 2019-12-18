Kopaş Kozmetik BébéD'or'u satın aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kopaş Kozmetik BébéD'or'u satın aldı - Son Dakika Ekonomi

Kopaş Kozmetik BébéD'or'u satın aldı

6 saat önce

Kopaş Kozmetik, bebek beslenme markası BébéD'or'u satın aldı.

Kopaş Kozmetik BébéD'or'u satın aldı, System.String[]

Kopaş Kozmetik, bebek beslenme markası BébéD'or'u satın aldı.

Kopaş Kozmetik CEO'su Onur Özyurt, "Önümüzdeki dönemde, yurtiçinde şirket ya da marka satın alımları yoluyla büyürken, özellikle Asya'da yeni pazarlara açılmaya devam edeceğiz" dedi.

Satın almayla ilişkin açıklama yapan Özyurt, "Bu satın almayla birlikte, kategorisinde açık ara lider olan Dalin markamıza önemli bir tamamlayıcı ürün grubunu da porföyümüze dahil etmiş oluyoruz. Kopaş böylelikle Dalin bebek saç ve cilt bakım ürünleri, GOON bebek bezleri, Humana bebek ve çocuk devam sütlerine ek olarak BébéD'or markası ile bebek beslenme araçları kategorisinde de faaliyet gösteriyor olacak. Hedefimiz, BébéD'or'u aynı Dalin, Sesu ve XO markalarımız için yaptığımız gibi kategorisinde hak ettiği yer olan liderliğe taşımak" dedi.

Büyüme hedefleri kapsamında başka marka ya da şirket satın alımlarının da olabileceğine dikkat çeken Özyurt, şöyle devam etti:

"Kopaş önümüzdeki dönemde yurtiçinde şirket ya da marka satın alımları yoluyla büyürken, yurtdışında özellikle Asya'da yeni pazarlara açılmaya devam edeceğiz. Kopaş olarak halen Malezya ve Singapur'da iki bölgesel temsilcilik ofisi ile altı Güneydoğu Asya ülkesinde faaliyet gösteriyoruz."


Asya, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:52 Kaynak: DHA
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