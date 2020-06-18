Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı - Son Dakika

Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı

İstanbul'da bir tekel bayi sahibinin, bir köpeğe uzun süre işkence ve tecavüz ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan sapık, 600 TL idari para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı, System.String[]

İstanbul'da insanlara vicdanını sorgulatan bir olay meydana geldi. Tekel bayi işletmecisi Mehmet Haner, bir köpeğe bir ay boyunca işkence ve tecavüz etti. Olayın sosyal medyada duyulması sonrası gözaltına alınan Mehmet Haner gözaltına alındı, 600 TL idari para cezasının ardından serbest bırakıldı. Hayvanseverler, "Hayvanı koruma yasası hemen şimdi" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Kartal'da bir tekel bayisi sahibinin bir ay boyunca sokak köpeğine tecavüz ettiği ve dövdüğü ortaya çıktı. Mahalledeki hayvanseverlerin olayı fark etmesi sonucu talihsiz köpek veterinere götürüldü. Tecavüze uğradığı için bedeninde tümör oluşan köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı

TECAVÜZCÜ DARP EDİLDİ

Tecavüzcü, haberin yayılmasının ardından mahalleli tarafından linç edildi. Tecavüzcünün darp edildiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, tecavüzcüyü gözaltına aldı.

DÜKKANI TEŞHİR EDİLDİ

Mehmet Haner'in, bir köpeğe tecavüz ettiği anlara ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine vatandaşlar, dükkana zarar vererek şahsı dövdü, dükkanın kepenk ve camlarına ''tecavüzcü sapık'' yazıları yazıldı.

Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı

600 TL CEZA İLE YIRTTI

Olayın duyulmasının ardından Twitter'da 20 binden fazla kişi, tecavüzcünün tutuklanmasını istedi. Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre tecavüzcü, 600 TL idari para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakıldı.

HAYVANSEVERLER İSYAN ETTİ

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı konuyla ilgili "Haftalarca, aylarca tecavüze uğrayan köpek öldü, faile verilen ceza 600 TL. Adam serbest. Bu yaptırımda caydırıcılıktan söz edilebilir mi?" şeklinde konuşarak karara isyan etti.

İstanbul, Psycho, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:00 

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı - Son Dakika
YORUMLAR (2)
  • king: bitmiş bu dünya ne diyelim artık kopsun kıyamet söylenecek tek söz kalmadı güzel insan kalmadı dünyada Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • doğru söze ne hacet: Allahın dilsiz kullarına bunu yapıyorsunuz ya Allahınızdan bulun size hayvan demeye bile utanıyorum nasıl insanlarsınız ya! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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