Son Dakika Haberleri: Köpeğe ateş ederken kuzen katili odu
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Köpeğe ateş ederken kuzen katili odu

16 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ağaçların arasındaki köpeğe ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla 18 yaşındaki amcasının kızını vurdu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ağaçların arasındaki köpeğe ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla 18 yaşındaki amcasının kızını vurdu. Genç kız hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sivrice ilçesi Kültür Mahallesi Küme Evlerindeki bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, Ö.S.B. (35), bahçede ağaçların için de köpek olduğunu düşünerek ruhsatız tabancasıyla ateş etti. Kurşun o sırada bahçede bulunan amcasının kızı Aysun B.'ye (18) isabet etti. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şüpheli kuzen ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancada ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Sivrice, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:40 Kaynak: İHA
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