Son Dakika Haberleri: Köpeğe ateş etti, 18 yaşındaki kuzenini öldürdü
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Köpeğe ateş etti, 18 yaşındaki kuzenini öldürdü

2 saat önce

Köpeğe ateş etti, 18 yaşındaki kuzenini öldürdüELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ağaçların arasındaki köpeğe ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla 18 yaşındaki amcasının kızını vurdu.

Köpeğe ateş etti, 18 yaşındaki kuzenini öldürdü

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ağaçların arasındaki köpeğe ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla 18 yaşındaki amcasının kızını vurdu. Genç kız hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sivrice ilçesi Kültür Mahallesi Küme Evlerindeki bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, Ö.S.B. (35), bahçede ağaçların için de köpek olduğunu düşünerek ruhsatız tabancasıyla ateş etti. Kurşun o sırada bahçede bulunan amcasının kızı Aysun B.'ye isabet etti. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şüpheli kuzen ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancada ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sivrice, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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