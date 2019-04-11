Son Dakika Haberleri: Köpeğe Av Tüfeğiyle Ateş Edilmiş

Köpeğe Av Tüfeğiyle Ateş Edilmiş

5 dakika önce

Keşan'da tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan sokak köpeğinin vücuduna isabet eden saçmalar ameliyatla çıkarıldı.

Köpeğe Av Tüfeğiyle Ateş Edilmiş, System.String[]
Keşan'da tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan sokak köpeğinin vücuduna isabet eden saçmalar ameliyatla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar tarafından Danişment köyü sahilinde yaralı halde bulunan sokak köpeği tedavisi için Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne getirildi.

Köpeğin tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığı belirlendi.

Veteriner kliniğinde ameliyata alınan köpeğin vücudundaki saçmalar çıkarıldı.

Köpeğin tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:16 Kaynak: AA
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