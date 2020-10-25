Köpeğe bisküvi uzatıp, 'Beni seviyorsan yersin' dedi - Son Dakika

TRABZON'un Tonya ilçesinde dolmuş şoförü Ahmet Küçükbirinci (34), durakta oturduğu bankta yanına gelen sokak köpeğiyle bisküvisini paylaştı. Küçükbirinci'nin, bisküvi verdiği köpekle "Beni seviyorsan yersin" diyerek konuştuğu anlar, sosyal medyada izleyenleri gülümsetirken, akıllara başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Yedi Bela Hüsnü' filmindeki köpekle diyalog sahnesi geldi.

İlçede Tonya- Vakfıkebir dolmuş durağında şoför olan Ahmet Küçükbirinci, durak önünde yer alan bankta oturup, bisküvi yediği sırada yanına sokakta başıboş dolaşan bir köpek yanaştı. Küçükbirinci, köpeğe bisküvisinden vermek istedi ancak başarılı olamadı. Daha sonra Küçükbirinci'nin, "Lütfen bunu yer misin? Eğer yemezsen vallahi konuşmam seninle" demesi üzerine köpek, bisküviyi yemeye başladı. Çevredeki başka bir dolmuş sürücüsü de bu anları, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Küçükbirinci'nin, yakından ilgilendiği köpeği eliyle bisküvi yedirdiği görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada, izleyenleri gülümsetti. Pek çok hayvansever takipçi, Ahmet Küçükbirinci'ye övgü dolu yorumlarda bulunarak, örnek davranışı için de teşekkür etti.

'BENİ SEVİYORSAN YERSİN'Sosyal medyada ilgi odağı olan görüntüde; Küçükbirinci'nin, bisküvisini paylaştığı köpeğe "Al bu senin bunu ye, darlatma beni, eğer yemezsen vallahi konuşmam seninle, yemin olsun daha konuşmam seninle. Bunu yiyor musun, yemiyor musun? Bak üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, iki buçuk, üç. Git o zaman konuşma benle. Söz kaşıyacağım seni. Meyve suyu içer misin?. Ye kurban boğazına" dediği duyuluyor.1982'DE ÇEKİLEN SAHNE, YENİDEN CANLANDI

Öte yandan Ahmet Küçükbirinci'nin köpeğe bisküvi yedirmeye çalışıp, konuşması, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Yedi Bela Hüsnü' filmindeki köpekle diyalog sahnesini anımsattı. 1982'de Natuk Baytan'ın yönettiği, 'Yedi Bela Hüsnü' filminde, semtin güzel kızı Hüsnüye'yi elde etmek için kabadayılığa özenip, bu arada da peşine düşen kiralık katillerle mücadele veren Hüsnü'nün başına gelenler anlatılır. Kemal Sunal, 'Hüsnü' karakterini canlandırdığı filmin bir sahnesinde, bankta oturan köpeğe, Hüsniye'ye olan aşkını anlatıyor.