Son Dakika Haberleri: Köpeğe Çarpan Araç Devrildi

Köpeğe Çarpan Araç Devrildi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğe çarpan kamyonet devrildi.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğe çarpan kamyonet devrildi.

Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören kavşağını geçtikten sonra meydana geldi. Mustafa Cihad Bayrak (24) idaresindeki 16 AAV 659 plakalı kamyonet, seyir halindeyken iddiaya göre çalılıkların arasından yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Kamyonet sürücüsü Bayrak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkararak yol kenarına yan şekilde devrildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile araç içerisinde bulunan arkadaşları kazayı yara almadan atlattı. Devrilen kamyonet kaza yerine gelen kurtarıcıyla kaldırıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:34 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Araç, 3. Sayfa
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