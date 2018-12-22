Köpeğe Çarpan Araç Devrildi
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğe çarpan kamyonet devrildi.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde köpeğe çarpan kamyonet devrildi.
Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören kavşağını geçtikten sonra meydana geldi. Mustafa Cihad Bayrak (24) idaresindeki 16 AAV 659 plakalı kamyonet, seyir halindeyken iddiaya göre çalılıkların arasından yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Kamyonet sürücüsü Bayrak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç
kontrolden çıkararak yol kenarına yan şekilde devrildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile araç içerisinde bulunan arkadaşları kazayı yara almadan atlattı. Devrilen kamyonet kaza yerine gelen kurtarıcıyla kaldırıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:34 Kaynak: İHA
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