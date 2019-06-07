Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
1 saat önce
Siirt'te köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:57 Kaynak: AA
'te köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan ilgiye göre, Ahmet Delbe'nin kullandığı motosiklet Şirvan-Cevizlik yol ayrımında seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra metrelerce sürüklendi.
Ağır yaralanan Delbe, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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