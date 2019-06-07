Son Dakika Haberleri: Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

1 saat önce

Siirt'te köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]
Siirt'te köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan ilgiye göre, Ahmet Delbe'nin kullandığı motosiklet Şirvan-Cevizlik yol ayrımında seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra metrelerce sürüklendi.

Ağır yaralanan Delbe, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:57 Kaynak: AA
Şirvan, Siirt, Güncel
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