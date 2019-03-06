Köpeğe Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde motosikleti ile köpeğe çarpan sürücü yaralandı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde motosikleti ile köpeğe çarpan sürücü yaralandı.
Kaza Atatürk Caddesi
'nde meydana geldi. Orhangazi
istikametinde ilerleyen 16 FCZ 41 plakalı motosikletin sürücüsü M.Y (60), önünde beliren köpeğe çarptı. Yola savrulan sürücü yaralandı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralı M.Y, İznik Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Kazaya sebep olan köpek ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:30 Kaynak: İHA
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