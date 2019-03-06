Son Dakika Haberleri: Köpeğe Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Köpeğe Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde motosikleti ile köpeğe çarpan sürücü yaralandı.

Köpeğe Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde motosikleti ile köpeğe çarpan sürücü yaralandı.

Kaza Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Orhangazi istikametinde ilerleyen 16 FCZ 41 plakalı motosikletin sürücüsü M.Y (60), önünde beliren köpeğe çarptı. Yola savrulan sürücü yaralandı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralı M.Y, İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazaya sebep olan köpek ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:30 Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, İznik, Bursa, Güncel
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