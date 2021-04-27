Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı - Son Dakika

Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı

27.04.2021 13:14

Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı Motosikletin köpeğe çarptığı anlar saniye saniye kamerada Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı

Motosikletin köpeğe çarptığı anlar saniye saniye kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadıpaşa Mahallesi'ne seyir halinde olan Ramazan Bekçi idaresindeki 07 HVL 52 plakalı motosiklet, yola çıkan köpeğe çarptı. Kazada motosikletten fırlayarak ağaca çarpıp sürüklenen Bekçi, ağır yaralandı. Köpek ise kazadan sonra hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Bekçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde köpeğe çarpma anı, sürücünün motosikletten fırlaması, vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı
Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı

Antalya, Alanya, Bekçi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki motosiklet köpeğe böyle çarptı - Son Dakika


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