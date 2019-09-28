Son Dakika Haberleri: Köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi su kanalına düştü
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Köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi su kanalına düştü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yola atlayan köpeğe motosiklet çarptı.

Köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi su kanalına düştü, System.String[]

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yola atlayan köpeğe motosiklet çarptı. Kaza sonrası su kanalına yuvarlanan 2 genç yaralandı.


Kaza, Şarköy - İstanbul yolu üzeri ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik dönüşü ilçe merkezi istikametine seyreden Serkan P. (25) yönetimindeki motosiklet, yola atlayan köpeğe çarptı.


Kaza sonrası su kanalına yuvarlanan Serkan P. ve arkasındaki arkadaşı Ahmet T. yaralandı. Yaralı 2 genç, Şarköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Süleymanpaşa'ya sevk edildi.


Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Şarköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
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