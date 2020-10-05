Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı köpek telef olurken, otomobil hurdaya döndü.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 14. Kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Renault Fluence marka otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek telef olurken, otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:20 - Kaynak: İHA
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