Son Dakika Haberleri: Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde köpeğe çarpan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu.

Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde köpeğe çarpan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Osman Ateş idaresindeki 06 AF 0882 plakalı otomobil, Gökçeören Kavşağı'nı geçtikten sonra rampadan inerken köpeğe çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Osman Ateş yara almaz iken, otomobilde yolcu olarak bulunan Gözdenur Ateş ağır, Hatice Ateş ise hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor
Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı İstanbul'da şiddetli rüzgar, dalları ağaçtan söktü Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 23:30:23. #7.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu: 1'i ağır 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]