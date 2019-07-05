Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
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Diyarbakır'da köpeğe çarpan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:09 Kaynak: İHA
'da köpeğe çarpan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır- Mardin
karayolu Ovabağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen ilgilere göre, 06 RVM 80 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, şarampole yuvarlanarak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
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