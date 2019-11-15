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Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

6 saat önce

Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralıKONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kulu Konya karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 42 ADN 349 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan otomobildeki Naile K. (55), Yeşim K. ve Döndü K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobilin çarpması sonucu telef olan köpekte yoldan kaldırılarak götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Konya, Kulu, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
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