Son Dakika Haberleri: Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi: 3 yaralı
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Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi: 3 yaralı

2 saat önce

DİYARBAKIR'da, köpeğe çarpan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi.

Köpeğe çarpan otomobil, takla atıp devrildi: 3 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'da, köpeğe çarpan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralanırken, köpek ise telef oldu.
Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır- Mardin yolunda, Ovabağ köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 RVM 80 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe, manevra yapmasına rağmen çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak, şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçtaki 3 kişi, yaralanırken, köpek de telef oldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
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- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:52 Kaynak: DHA
diyarbakır, Güncel
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