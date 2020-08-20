Köpeğe çarpan otomobil takla atıp, hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Köpeğe çarpan otomobil takla atıp, hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, köpeğe çarpıp takla atan otomobil, savrularak karşı şeride geçip, hafif ticari araçla çarpıştı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, köpeğe çarpıp takla atan otomobil, savrularak karşı şeride geçip, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Kozan- Adana yolu Böğrüdelik mevkiinde meydana geldi. Erkan Karaoğlu (46) yönetimindeki 01 RF 329 plakalı otomobil, yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Savrulan otomobil, takla atarak, karşı şeride geçip, Mehmet Çalışkan'ın (48) kullandığı 01 VAU 21 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler ve hafif ticari araçtaki Mürselin Çalışkan yaralandı. 3 yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 22:02

Kaynak: DHA

Son Dakika

Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış

Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı

Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi

Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu

Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas transferinde son aşamaya geldi

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak

İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar

Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı

Öfkeli kadın, park halindeki otomobile demir çubukla böyle saldırdı

Son Dakika: Beşiktaş, Alanyasporlu Welinton'u 3 yıllığına kadrosuna kattı

Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı

Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı

Akrabasını ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti

Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor

26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?