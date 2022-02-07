Üye Girişi
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

07.02.2022 09:33
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarparak şarampole takla atan otomobil sürücüsü baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarparak şarampole takla atan otomobil sürücüsü baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 20.40 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halinde olan Mehmet Demir (34) idaresindeki 06 HBM 70 plakalı Fiat marka otomobil, karayolunun 13. kilometresinde aniden yola çıkan başıboş köpeğe çarptıktan sonra şarampole takla attı. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Demir, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan baba Mehmet Demir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cihan Karakış/ İHA)

Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

YORUMLAR
500

Mehmet Demir, Otomobil, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:29 AK Partili Kurtulmuş'tan elektrik-doğal gaz faturaları yorumu: Ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız! Ama zorunluydu!
09:15 MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel bir durum yoktur
09:12 SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri incelemeye aldı
09:09 Aniden yola fırlayan köpek kazaya sebebiyet verdi: Baba ölü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı
09:04 Otomobil takla attı: 2 kişi korkunç şekilde hayatını kaybetti
09:01 Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan ilk kez eşini ve oğlunu paylaştı
08:55 Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'nun başına filmleri aratmayacak mafya tehdidi!
08:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bir liderin "geçmiş olsun" mesajına teşekkür etmedi
08:35 Yargı'nın son bölümünde neler oldu? Ceylin ve Ilgaz hangi problem ile karşı karşıya?
08:34 Gürsel Tekin ile evlenen ünlü sunucu Mehtap Özkan, Instagram hesabındaki soyadını değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 09:38:37. #1.11#
SON DAKİKA: Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement