Köpeğe çarpan sürücü plakasını düşürüp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpan sürücü plakasını düşürüp kaçtı - Son Dakika

Köpeğe çarpan sürücü plakasını düşürüp kaçtı

6 saat önce

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı.

Köpeğe çarpan sürücü plakasını düşürüp kaçtı, System.String[]

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpek telef olurken, sürücü olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgiye göre olay Karabük- Safranbolu kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü belli olmayan 78 ST 885 plakalı otomobil Safranbolu istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan köpek telef oldu. İsimsiz sürücü durmayıp kaçarken, sürücü çarpmadan dolayı aracın plakasını düşürdü. Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzon hasır bileziği, ev ve otomobil fiyatlarıyla yarışıyor
Silahlı soygunu kiraladıkları aracın rüzgarlığı ele verdi Gemlik'te yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alanda imar değişikliği yapılacak Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 01:06:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köpeğe çarpan sürücü plakasını düşürüp kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]