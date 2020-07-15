Köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücü kaçtı - Son Dakika

Köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücü kaçtı

MERSİN'de yola çıkan sokak köpeğine çarpıp ölümüne neden olan otomobil sürücüsü kaçtı.

MERSİN'de yola çıkan sokak köpeğine çarpıp ölümüne neden olan otomobil sürücüsü kaçtı. Çevredeki diğer köpekler ise yerde yatan köpeğin başında bekledi.

Olay, 3 Temmuz Cuma günü merkez Yenişehir ilçesi 23'üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeğine otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, yakındaki bir sitenin sakinleri tarafından veterinere götürülen köpek, kurtarılmadı. O anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin köpeğe çarptığı ve sürücüsünün kaçtığı, metrelerce sürüklenen köpeğin başında diğer köpeklerin beklediği görüldü. Başka bir güvenlik kamerasına ise yoldan karşıya geçmek isteyen köpeğe otomobilin çarptığı, ayağı kırılan köpeğin ise can havliyle sekerek kaçtığı yansıdı.

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SİTE SAKİNLERİ ÖNLEM İSTİYOR

Çevrede bulunan site sakinleri ise sürücülerin aşırı hız yaptığı yolda önlem alınmasını istedi. Site sakini Uğur Deliktaş, "Araç sürücüleri akşamları buradan süratli bir şekilde geçerek hayvanları zor durumda bırakıyorlar. Burada birkaç gün önce bir canımızı daha kaybettik. İnsanlar çok duygusuz ve duyarsız davranıyor. Bir cana çarpıyorlar arkalarına bile bakmadan gidiyorlar. Buraya sürücülerin yavaşlaması amacıyla kasis yapılması için dilekçe verdik. Yetkililerden buraya el atmalarını istiyoruz" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücü kaçtı - Son Dakika
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