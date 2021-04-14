Köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücüye para cezası - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kuzey çevre yolundaki sürücünün, sokak köpeğine minibüsle çarparak, ölümüne neden olduktan sonra kaçtığı ihbarıyla harekete geçti. Çevredeki KGYS kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, sürücünün M.K. olduğunu belirledi. M.K.'ye kazanın ardından köpeği veterinere götürmeyip, kaçtığı gerekçesiyle 1033 TL ceza uygulandı.

OSMANİYE'de, minibüsüyle sokak köpeğine çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan M.K.'ye 1033 TL ceza kesildi. Minibüsün köpeğe çarpma anı ise Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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