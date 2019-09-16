Köpeğe çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

MANİSA'nın Kula
ilçesinde, köpeğe çarpıp, takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Celal Kahreman (48), ağır yaralandı.
Kaza, İzmir- Ankara
Karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak
yönüne giden Celal Kahreman, yönetimindeki 03 L 4812 plakalı otomobil, iddiaya göre, aniden karayoluna çıkan köpeğe çarpıp, kontrolden çıktı. Otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücüsü Celal Kahreman ağır yaralandı. Kahreman'a ilk müdahale olay yerinde 112 Acil Servis
ekibi tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Kahreman, tedaviye alındı. Kahreman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, çarptığı köpeğin ise telef olduğu öğrenildi. Polis
, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
- Manisa