Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada - Son Dakika
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Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada

03.06.2022 10:42

Köpeğe çarpıp yoluna devam etti.

Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada

"Çığlıkları kulağımdan gitmiyor"

"Hayvanı bulamıyoruz şuan. Ölü mü, yardım mı bekliyor bilemiyoruz. Günlerdir arıyoruz ama yok"

KOCAELİ Kocaeli'de bir sürücünün, sokakta bulunan köpeğe çarpıp, yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin acı içindeki çığlıklarını duyan hayvansever, "Çığlıkları kulağımdan gitmiyor" dedi.

Olay, 31 Mayıs Salı günü sabah 08.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Döngel Mahallesi Rahmet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üstünde bulunan köpeğe otomobil çarptı. Hayvana çarpan otomobil durmazken, köpek ise gözden kayboldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sırasında evinin balkonunda bulunan hayvansever Funda Çelik, köpeğin acı içindeki çığlıklarını duydu. Köpeğin durumunu merak edip hemen aşağıya inen Çelik, köpeği aradı fakat bulamadı. Çelik, köpeğe çarpan otomobil sürücüsü hakkında da suç duyurusunda bulundu.

"Çığlıkları kulağımdan gitmiyor"

Olay gününü anlatan Funda Çelik, "Araç siteden çıktı, köpeği ezdi ve geçti. Arkasına bile bakmadı. Hayvanın çığlık çığlığa kaçışını gördüm ve duydum. O esnada balkonumdaydım. Çığlıkları kulağımdan gitmiyor. Ben bu hayvanları kıt imkanlarımla besliyorum. İnsan nasıl bile bile geçer? Biz komşularımla birlikte burada 5 köpeğe, sayısız da kediye bakıyoruz" dedi.

"Ölü mü, yardım mı bekliyor bilemiyoruz"

Yardım için aşağıya indiğinde köpeği bulamadığını ifade eden Çelik, "Ben inene kadar hayvan uzaklaşmıştı. Hayvanı bulamıyoruz şuan. Ölü mü, yardım mı bekliyor bilemiyoruz. Günlerdir arıyoruz ama yok. Sürücüden de şikayetçi oldum. Olay olduktan sonra HAYDİ polisine şikayette bulundum. Akşam iş çıkışı da karakola gittim şikayette bulundum. Sorumlusunun cezasını çekmesini istiyorum. Bin bir emekle bakıyorum bu hayvanlara, merhametsizlikle heba olunamaz" diye konuştu.

Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada
Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada
Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada
Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada
Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada
Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada
Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada
Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada
Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada
Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada
Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada - Son Dakika

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