Köpeğe çarpmak istemeyen sürücü ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Köpeğe çarpmak istemeyen sürücü ağaca çarptı: 2 yaralı

Denizli'de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, yol kenarında ki ağaca çarptı.

Denizli'de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, yol kenarında ki ağaca çarptı. Sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

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Olay, Pamukkale Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yetiş Karataş(35) idaresindeki 32 EN 386 plakalı otomobili ile seyir halinde iken önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Karataş, yol kenarındaki ağaca çarptı. Yoldan geçen bir başka sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi yerde yatan Karataş ve yanındaki kayınbiraderi olduğu öğrenilen Mesut İlgü'ye ilk müdahalede bulundu. Yaralanan Karataş ve İlgü, ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karataş olay yerinde polis ekiplerine verdiği ilk ifadede karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığını ve sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptığını söyledi. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaralanın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Karataş, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpmak istemeyen sürücü ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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