Son Dakika Haberleri: Köpeğe Çarpmamak Fren Yapınca Takla Atan Araç Güvenlik Kamerasında

Köpeğe Çarpmamak Fren Yapınca Takla Atan Araç Güvenlik Kamerasında

2 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde takla atarak çukura düşen araçtaki sürücü Muharrem Yıldırım ve eşi Gülsen Yıldırım hafif yaralı olarak kurtuldu.

Köpeğe Çarpmamak Fren Yapınca Takla Atan Araç Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde takla atarak çukura düşen araçtaki sürücü   Muharrem Yıldırım ve eşi 

Gülsen Yıldırım hafif yaralı olarak kurtuldu. Aracın takla atarak çukura düşmesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. 

Kaza, öğle saatlerinde Adana Caddesi ile çevre yolu kavşağında meydana geldi. Muharrem Yıldırım, yönetimindeki 01 D 6868 plakalı otomobille önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç, refüjdeki çukura düştü. 

Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Yıldırım çifti, tedaviye alınırken aracın takla atması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç takla atarak refüjdeki çukura düştüğü görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:09 Kaynak: DHA

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