Köpeğe çarpmamak için 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Köpeğe çarpmamak için 3 kişi yaralandı

Köpeğe çarpmamak için 3 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden yola çıkan köpek, 3 kişiyi canından ediyordu.

Köpeğe çarpmamak için 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden yola çıkan köpek, 3 kişiyi canından ediyordu.

Olay, akşamüstü saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde Kırkkepenekli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aşkın A. sevk ve idaresindeki 34 DT 2771 plakalı gri ford marka otomobil, önüne çıkan köpeği görünce sürücüsünün aniden direksiyonu kırması sonucu hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan araç sürücüsü Aşkın A. ile araç içerisindeki Nihal U. ve Ecem U. yaralandı.

Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, kaza mahalline gelen güvenlik güçleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Köpeğe çarpmamak için 3 kişi yaralandı

Tekirdağ, Muratlı, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 12:09 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpmamak için 3 kişi yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Demba Ba, Süper Lig tarihinde 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Süper Lig'de son haftanın maç programı belli oldu AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi bugün Meclis'e sunulacak Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var         
10:42
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı         
10:23
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor 12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor         
10:03
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor         
09:58
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu         
09:29
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları         
09:18
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı         
09:05
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek         
08:55
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor         
08:29
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı         
08:25
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti         
08:14
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş         
08:12
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor         
08:06
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak         
07:53
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir         
07:41
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı         
07:24
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi         
07:13
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu         
01:33
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı         
01:12
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı         
23:51
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti         
23:47
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü         
20:31
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi         
20:20
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı         
18:35
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı         
18:32
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim         
17:27
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor         
17:21
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı         
17:10
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 12:29:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köpeğe çarpmamak için 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei