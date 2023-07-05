Köpeğe çarpmamak için 5 metrelik istinat duvarından uçtu - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için 5 metrelik istinat duvarından uçtu

05.07.2023 10:38

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, köpeğe çarpmamak isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpeğe çarpmamak için 5 metrelik istinat duvarından uçtu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, köpeğe çarpmamak isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karaelbistan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. yönetimindeki 02 FS 275 plakalı otomobilin önüne, seyir halindeyken köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu. Kağıt gibi ezilen otomobildeki sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan güçlükle çıkarılan yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

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