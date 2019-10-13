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Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza yaptı: 2 yaralı

Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza yaptı: 2 yaralı

27 dakika önce

Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza yaptı: 2 yaralıKARAMAN - Karaman'da bir sürücü yola çıkan köpeğe çarpmamak için aniden frene basınca kontrolden çıkan otomobil yan yatarak ters döndü.

Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza yaptı: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da bir sürücü yola çıkan köpeğe çarpmamak için aniden frene basınca kontrolden çıkan otomobil yan yatarak ters döndü. Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Karaman-Ereğli kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. idaresindeki 42 VU 117 plakalı otomobil, yoldan karşı tarafa geçen köpeğe çarpmamak için aniden frene bastı. Bunun üzerine kontrolden çıkan otomobil yan yatarak orta refüje ters döndü. Kazada sürücü ile otomobildeki Fatih K. (14), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza yaptı: 2 yaralı

Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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